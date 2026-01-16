Sigarette da oggi scatta il rincaro | aumenti fino a 30 centesimi al pacchetto ed è solo l’inizio

Da oggi, entrano in vigore i primi aumenti sul prezzo delle sigarette, con incrementi fino a 30 centesimi per pacchetto. Questi rincari fanno parte delle misure previste dalla legge di bilancio 2026 e rappresentano il primo step di una serie di eventuali modifiche future. La situazione è destinata a evolversi, influenzando il mercato e i consumatori.

A partire da oggi entrano in vigore i primi rincari delle sigarette previsti dalla legge di bilancio 2026. Si tratta di un aumento progressivo che interesserà il triennio 2026-2028 e che porterà i prezzi dei pacchetti a salire in modo significativo. Le prime a subire l'adeguamento sono state le sigarette del gruppo Philip Morris (che comprende Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti), con le Marlboro che hanno raggiunto il prezzo di 6,80€ a pacchetto, registrando un aumento fino a 30 centesimi rispetto ai listini precedenti. Nei prossimi giorni i Monopoli di Stato continueranno ad aggiornare i listini anche delle altre marche presenti sul mercato italiano: già aggiunte alcune delle più popolari, come Benson & Hedges (5,30€), Lucky Strike (5,50€), MS (5,40€), Winston (5,50€), Gauloises (5,30€) e Camel (fino a 6,00€).

