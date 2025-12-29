Quando e come saranno utilizzati gli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti Pillole di Question Time
Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di ANIEF, si è discusso delle modalità e dei tempi di utilizzo degli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti. L'incontro ha approfondito le procedure previste e le prospettive future per garantire maggiore trasparenza e efficacia nel reclutamento scolastico.
