Quando e come saranno utilizzati gli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti Pillole di Question Time

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di ANIEF, si è discusso delle modalità e dei tempi di utilizzo degli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti. L'incontro ha approfondito le procedure previste e le prospettive future per garantire maggiore trasparenza e efficacia nel reclutamento scolastico.

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato affrontato un tema cruciale riguardante la gestione degli elenchi regionali per le assunzioni nel settore scolastico. In particolare, si è chiarito il momento e le modalità con cui tali elenchi entreranno in funzione.

