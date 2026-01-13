Calderoli propone nuovi tagli alle risorse dei comuni, una decisione che ha suscitato reazioni da parte di ASMEL, che si schiera a tutela dei territori montani. Pinto, segretario generale di ASMEL, critica la scelta, sottolineando come i criteri tecnici siano stati applicati in modo politicamente miope, rischiando di impoverire ulteriormente le aree più fragili del Paese.

Pinto, segretario generale Asmel: «Criteri tecnici ma politicamente miopi: così si tolgono risorse ai territori più fragili». Roma, 13.01.2026 – Il Governo vuole ridurre del 30% la platea dei Comuni classificati come montani da oltre settant’anni e perciò destinatari di sussidi, agevolazioni fiscali, deroghe normative e politiche contro lo spopolamento. Con la legge n. 1312025, entrata in vigore lo scorso settembre, su iniziativa di Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, è stata approvata una robusta sforbiciata all’Elenco portando i Comuni dagli attuali 4.058 a poco più di 2. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Calderoli ci riprova con i tagli, ASMEL si schiera a difesa dei comuni montani

Leggi anche: Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse”

Leggi anche: Tagli ai Comuni montani: "Così si rinuncia alla storia"