Sicurezza sulle strade | la campagna per oltre 2mila studenti pontini

Oltre 2.000 studenti della provincia di Latina hanno partecipato al progetto “Con Guido Fai Strada”, promosso dalla Provincia di Latina e finanziato dall’UPI tramite il Fondo contro l’incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le Politiche Antidroga. La campagna mira a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale, coinvolgendo le scuole della zona in attività di informazione e prevenzione.

Si chiude il progetto della Provincia “Con Guido Fai Strada”. Oltre agli incontri nelle scuole anche altre iniziative come la navetta “Mobilità Sicura” attivata nel periodo estivo Oltre 2mila studenti pontini sono stati coinvolti nel progetto “Con Guido Fai Strada”, coordinato dalla Provincia di Latina e finanziato da UPI attraverso il Fondo contro l’incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le Politiche Antidroga. Una campagna sulla sicurezza stradale che si è conclusa ieri, mercoledì 11 marzo, con l’appuntamento presso Latina Formazione Lavoro – Centro di Formazione Professionale alla presenza dell’avvocato Diego Cianchetti, Amministratore Unico di Latina Formazione Lavoro Spa e del presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, che ha aperto e chiuso il ciclo di incontri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

