Sangue sulle strade Latina maglia nera per incidenti | quasi 2mila sinistri e 55 morti nel 2024
Nel 2024, Latina si conferma tra le province con il maggior numero di incidenti stradali, registrando quasi 2.000 sinistri e 55 decessi. Secondo i dati dell’Istat, in tutta Italia si sono verificati oltre 21.000 incidenti, con 319 vittime e circa 28.000 feriti. Questi numeri evidenziano la diffusione e la gravità del fenomeno, rendendo urgente un’attenzione maggiore sulla sicurezza stradale.
In totale 21.240 incidenti stradali, 319 persone decedute e 27.694 rimaste ferite. E' quasi un bollettino di guerra il report sugli incidenti stradali fornito dall'Istat a dicembre e relativo all'anno 2024. In questo caso i dati sono riferiti al Lazio, mentre sul piano nazionale le vittime sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
