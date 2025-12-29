Sangue sulle strade Latina maglia nera per incidenti | quasi 2mila sinistri e 55 morti nel 2024

Nel 2024, Latina si conferma tra le province con il maggior numero di incidenti stradali, registrando quasi 2.000 sinistri e 55 decessi. Secondo i dati dell’Istat, in tutta Italia si sono verificati oltre 21.000 incidenti, con 319 vittime e circa 28.000 feriti. Questi numeri evidenziano la diffusione e la gravità del fenomeno, rendendo urgente un’attenzione maggiore sulla sicurezza stradale.

