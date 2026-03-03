Palazzo Vecchio lite tra Mossuto e Biti Interviene la polizia municipale Funaro | Il Consiglio comunale non è un circo

Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri a Palazzo Vecchio, si è verificato un acceso diverbio tra Mossuto e Biti, che ha richiesto l'intervento della polizia municipale. Funaro ha commentato la situazione affermando che il Consiglio non è un circo. L'incidente ha causato un'interruzione temporanea dei lavori, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scontro.

Un violento scontro ha interrotto la seduta del Consiglio comunale di ieri, lunedì 2 marzo, a Palazzo Vecchio. L'accesa discussione è stata innescata dal tema dei simboli religiosi nelle scuole, dibattito che ha portato a interrompere per oltre 45 minuti la seduta e che ha visto la necessità.