Dieci telecamere in arrivo al quartiere ’Da là dal punt’

Arrivano dieci nuove telecamere di sorveglianza nel quartiere “Da là dal punt”. Le installazioni sono in programma lungo via Giotto, nell’area tra la stazione ferroviaria e la Valassina. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e tenere sotto controllo la zona, spesso al centro di segnalazioni da parte dei residenti. La mossa arriva dopo diverse richieste da parte della comunità locale, che spera così di ridurre gli episodi di vandalismo e microcriminalità. I lavori sono già stati avviati, e le telecamere dovrebbero essere operative entro poche

Dieci nuove telecamere di controllo in arrivo per il rione che si sviluppa attorno a via Giotto, nel quartiere "Da là dal punt", compreso tra la stazione ferroviaria e la Valassina. Gli occhi elettronici serviranno a migliorare il presidio del territorio e a "rafforzare la sicurezza urbana ". Il progetto per l'acquisto e l'installazione dei nuovi impianti di videosorveglianza è già stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella e punta, per essere realizzato, a ottenere un cofinanziamento della Regione, sfruttando un bando con cui Palazzo Lombardia sosterrà parte dei costi per nuove dotazioni tecnico-strumentali per la polizia locale.

