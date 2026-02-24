Vigili del fuoco aggrediti solidarietà da prefetto e procuratore

Un gruppo di vigili del fuoco è stato aggredito domenica sera in un parcheggio di Santa Maria la Carità, motivo per cui il prefetto di Napoli ha convocato un comitato per la sicurezza. Durante l’incontro, sono stati discussi i comportamenti violenti e l’importanza di tutelare chi interviene in situazioni di emergenza. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti delle forze dell’ordine e delle organizzazioni sindacali. La vicenda ha suscitato reazioni tra le istituzioni locali e le associazioni di categoria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto, nella serata di ieri, un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, i vigili vittime dell’aggressione scattata domenica sera a Santa Maria la Carità all’interno di un’area adibita a parcheggio, le organizzazioni sindacali di categoria, nonché il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, e i vertici delle forze dell’ordine. Il prefetto ha manifestato la propria solidarietà per quanto accaduto e ha rimarcato la vicinanza da parte di tutte le istituzioni dell’area metropolitana, esprimendo parole di apprezzamento per il costante impegno e la professionalità del corpo dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Vigili del fuoco aggrediti da facinorosi nel NapoletanoUna decina di facinorosi, tra cui donne e uomini, hanno aggredito i vigili del fuoco intervenuti a Santa Maria la Carità per un incendio di un camion.

