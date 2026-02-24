Vigili del fuoco aggrediti Conapo | Da prefettura forte solidarietà

Il Conapo denuncia che i vigili del fuoco sono stati aggrediti durante un intervento a Santa Maria la Carità, causando ferite a un collega. La prefettura di Napoli ha espresso pubblicamente grande solidarietà, sottolineando l'importanza di tutelare chi lavora in prima linea. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra le forze dell’ordine, che chiedono interventi più decisi per garantire la sicurezza degli operatori. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Nella serata di ieri, nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, ho udito e preso atto della forte solidarietà manifestata nei confronti dei vigili del fuoco aggrediti domenica sera a Santa Maria la Carità durante un intervento. La violenza subita da chi presta servizio per la tutela della pubblica incolumità è inaccettabile”. Lo dichiara Antonio Antonelli, segretario provinciale Conapo di Napoli, presente alla riunione cui hanno partecipato anche il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, i rappresentanti delle forze dell’ordine e le organizzazioni sindacali di categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Vigili del fuoco aggrediti, solidarietà da prefetto e procuratoreUn gruppo di vigili del fuoco è stato aggredito domenica sera in un parcheggio di Santa Maria la Carità, motivo per cui il prefetto di Napoli ha convocato un comitato per la sicurezza.

Vigili del Fuoco, Capolongo subentra a Bellizzi: gli auguri del Conapo BeneventoQuesta mattina a Benevento si è svolto il cambio al comando dei Vigili del Fuoco.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Incendio nel piazzale di un'azienda, 4 vigili del fuoco aggrediti durante l'intervento nel Napoletano; Tensione a Santa Maria la Carità: vigili del fuoco aggrediti durante un incendio -; Violenta aggressione ai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio; Assegnazione temporanea di personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco e dei Capi Squadra e dei Capi reparto presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze. Avvio interpello.

Vigili del fuoco aggrediti, solidarietà da prefetto e procuratoreIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto, nella serata di ieri, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato anche il comandante provinciale dei vigi ... ansa.it

Santa Maria la Carità, camion in fiamme: vigili del fuoco aggrediti durante l’interventoViolenza nella notte contro la squadra di Castellammare di Stabia: i sindacati UIL denunciano un’aggressione brutale e chiedono pene esemplari e maggiori tutele per i soccorritori ... ilgazzettinovesuviano.com

ULTIM'ORA | Camion si ribalta tra il nodo di Villesse e Palmanova: autista ferito -> https://www.nordest24.it/aiello-del-friuli-camion-rovesciato-sp126-intervento-vigili-fuoco - facebook.com facebook