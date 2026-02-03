Negli stadi italiani i dati ufficiali del Ministero dell’Interno mostrano un calo del 28% degli incidenti nel 2025. Le statistiche parlano chiaro: ci sono meno episodi di violenza rispetto agli anni scorsi. Un segnale positivo che fa sperare in un miglioramento delle condizioni di sicurezza durante le partite.

Segnali incoraggianti sul fronte sicurezza negli stadi italiani. I dati ufficiali diffusi oggi dal Ministero dell’Interno certificano un netto calo degli episodi di violenza nel 2025, con riduzioni marcate su tutti i principali indicatori monitorati. Nel dettaglio, su 2.313 partite complessive tra campionati professionistici, coppe e dilettanti, il numero degli incontri con incidenti è sceso da 191 a 138 rispetto al 2024, pari a -28%. Ancora più significativo il dato sulle partite con feriti, diminuite da 90 a 50 ( -44,5% ). Il miglioramento più evidente riguarda le forze dell’ordine: i feriti tra gli agenti si sono praticamente dimezzati, passando da 177 nel 2024 a 88 nel 2025 ( -50% ). 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Sicurezza negli stadi, crollano gli incidenti: -28% nel 2025

