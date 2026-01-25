Maltempo allagamenti e auto in panne | il Volontariato Verde Pubblico in azione

Da più di 24 ore, il Volontariato Verde Pubblico di Salerno interviene sul territorio per monitorare le zone colpite dall’allerta meteo gialla. La squadra si occupa di gestire situazioni di maltempo, allagamenti e auto in panne, garantendo assistenza e sicurezza ai cittadini durante questa fase critica. L’impegno continuo testimonia l’importanza del volontariato nella gestione delle emergenze ambientali.

Forte maltempo sulla regione italiana: neve e allagamenti, alberi caduti e auto in panneIl maltempo interessa il Molise, causando neve, pioggia e vento intenso.

Allerta meteo: il volontariato Verde Pubblico monitora le strade di SalernoIn risposta all’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile Regionale, il volontariato Verde Pubblico di Salerno ha attivato una squadra di monitoraggio sul territorio.

