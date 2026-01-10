Allerta meteo | il Vopi e Volontariato Verde Pubblico monitorano la fascia costiera

Le associazioni Volontariato Verde Pubblico ODV e Pubblica Assistenza Vopi stanno monitorando la fascia costiera in risposta all’allerta meteo gialla per piogge e vento, emanata dalla Protezione Civile regionale. Attività di sorveglianza e controllo sono in corso per garantire la sicurezza delle zone esposte alle condizioni meteorologiche avverse. Questo intervento mira a prevenire eventuali criticità e a mantenere alta l’attenzione sulla tutela del territorio e delle persone.

