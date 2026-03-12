Sicilia | 235mila euro sequestrati per frode sul gasolio

Nell’area tra Catania, Siracusa e Enna, le autorità hanno sequestrato beni e liquidità per un valore superiore a 235 mila euro. L’operazione riguarda un’indagine in corso su frodi legate al gasolio. La vicenda coinvolge diverse persone e ha portato a questo sequestro, che si aggiunge alle attività di controllo in regione.

Nel cuore della Sicilia, tra le province di Catania, Siracusa e Enna, si è scatenata un’inchiesta che ha portato al sequestro di oltre 235 mila euro in beni e liquidità. La Guardia di Finanza ha agito con forza contro una rete complessa che ha sottratto ingenti somme alle accise sul gasolio, coinvolgendo tre imprese di trasporto guidate da Alfredo Carcagnolo. Cinque persone sono state sottoposte a misure cautelari personali per il reato continuato di evasione fiscale su prodotti energetici. L’indagine, coordinata dalla Procura di Catania, ha messo in luce due meccanismi distinti: l’importazione fraudolenta da raffinerie dell’Est Europa mascherando il carburante come liquido bio anticorrosivo esente da tasse, e lo sfruttamento illegale del gasolio agricolo agevolato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

