Palestra horror istruttore accusato di abusi su tre adolescenti

Un istruttore di una palestra di Senigallia è stato accusato di aver commesso abusi su tre adolescenti. Le accuse includono un massaggio con movimenti inappropriati, un episodio in cui ha usato una fetta di torta come pretesto per baciare una giovane che ha respinto il gesto e messaggi su Instagram con commenti su un vestito considerato sexy. La vicenda è al centro di un’indagine.

SENIGALLIA - Un massaggio che diventa una carezza spinta, una fetta di torta usata come pretesto per dare un bacio poi respinto, messaggi su Instagram che commentano "quel vestito sexy". Sono questi i frammenti dell'accusa che hanno portato sul banco degli imputati un 58enne di Senigallia.