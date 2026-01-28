Sono state ritrovate le tre ragazzine che erano scomparse ieri | Stanno bene

Sono state trovate le tre ragazzine scomparse ieri in provincia di Cremona. Le hanno rintracciate in provincia di Bergamo, e per fortuna stanno bene. La notizia ha portato sollievo a familiari e amici.

Sono state ritrovate le tre ragazzine, che erano scomparse ieri dalla provincia di Cremona. Tutte e tre sono state rintracciate in provincia di Bergamo: stanno bene.

