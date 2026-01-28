Sono state ritrovate le tre ragazzine che erano scomparse ieri | Stanno bene

Sono state trovate le tre ragazzine scomparse ieri in provincia di Cremona. Le hanno rintracciate in provincia di Bergamo, e per fortuna stanno bene. La notizia ha portato sollievo a familiari e amici.

Sono state ritrovate le tre ragazzine, che erano scomparse ieri dalla provincia di Cremona. Tutte e tre sono state rintracciate in provincia di Bergamo: stanno bene.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Cremona Bergamo Ritrovate dai carabinieri le due amiche minorenni che erano scomparse da casa Le due minorenni piacentine scomparse dall’altra sera sono state ritrovate dai carabinieri. Famiglia nel bosco, Nordio: “Se ci sono state violazioni, interverrà il ministero”. Lega: “Stato pensi ai rom che picchiano figli” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. HO TROVATO UNA RAGAZZA SCOMPARSA - Yovanka EP.1 Ultime notizie su Cremona Bergamo Argomenti discussi: Ritrovate le pietre d'inciampo smarrite dal corriere; È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Spaccata in negozio, ritrovate nel bosco 14 biciclette rubate. Il titolare ha seguito le tracce dei ladri nella neve: Dovevamo andare...; Pietre d’inciampo ritrovate per la cerimonia di posa a Sesto San Giovanni. Ritrovate le tre ragazzine scomparse nel CremascoL’Arma dei carabinieri, con il coordinamento della Prefettura, ha rintracciato le minori allontanatesi dalla comunità il 26 gennaio, confermando l’efficacia delle ricerche interforze ... laprovinciacr.it Spaccata in negozio, ritrovate nel bosco 14 biciclette rubate. Il titolare ha seguito le tracce dei ladri nella neve: «Dovevamo andare subito li»PEDAVENA (BELLUNO) - Le 14 biciclette rubate nella notte tra il 23 e il 24 gennaio a Pedavena sono state ritrovate. A individuarle, sempre nei pressi della ciclabile a Mugnai, è stato ... ilgazzettino.it A scatenare le tensioni sono state sono soprattutto le condizioni imposte da Palazzo Chigi per il rientro a Berna dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado - facebook.com facebook #Incendio a #Courchevel. Oltre 260 persone sono state sgomberate da 2 alberghi della stazione sciistica francese. Per i media locali non ci sono feriti. Le fiamme sono divampate ieri nel sottotetto dell'Hôtel des Grandes Alpes. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.