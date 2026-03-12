Siad nuovo sito a Seriate | investimento di 18 milioni di euro

A Seriate è stato inaugurato un nuovo sito di Siad, con un investimento di 18 milioni di euro nell’area ex Frattini. La struttura si dedica alla produzione di compressori per gas. Il presidente e amministratore delegato ha dichiarato che l’impianto rappresenta un passo importante per rafforzare questa tecnologia. La produzione partirà nel nuovo stabilimento nei prossimi mesi.

L'INVESTIMENTO. Nell'area ex Frattini si produrranno compressori per gas. Il presidente e a.d. Sestini: «Strategico per rafforzare questa tecnologia». Dopo l'investimento - l'estate scorsa - di circa 50 milioni per uno stabilimento a Marghera, Siad investe altri 18 milioni per realizzare un altro sito produttivo a Seriate. Nell'area di Comonte già ex Frattini, in ultimo di proprietà della Ims Technologies (gruppo Coeclerici) di Calcinate, che ha ceduto le attività che svolgeva in quell'area oltre un anno fa. Il nuovo stabilimento - i lavori sono in corso e si dovrebbero concludere a metà anno - sarà destinato alla produzione di compressori alternativi, oggi realizzati nella sede cittadina (e storica) di via San Bernardino.