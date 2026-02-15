A Mesagne, Aero Alliance apre un nuovo sito nel distretto aerospaziale, portando un investimento di 32 milioni di euro. La scelta dell’azienda riguarda un’area storica, che per decenni ha ospitato aziende del settore, e ora si trasforma in un centro per l’innovazione tecnologica. Nei prossimi mesi, verranno creati nuovi posti di lavoro e installati macchinari all’avanguardia.

C’è un’area, a Mesagne, che per anni ha rappresentato la storia produttiva della Puglia e che ora si prepara a diventarne il futuro tecnologico. Dove un tempo sorgeva lo stabilimento Ferrero, sta per accendersi il motore di una nuova sfida industriale: Aero Alliance, la joint venture tra i giganti Baker Hughes e GE Vernova, ha scelto proprio il cuore del Brindisino per un investimento da 32 milioni di euro. Il “terzo polo” E la città di Mesagne si prepara a entrare a pieno titolo nel distretto aerospaziale jonico-salentino andando ad aggiungersi ai poli di Brindisi e Grottaglie. Infatti, non si tratta solo di una riqualificazione immobiliare, ma di una mossa strategica che inserisce la Puglia in una rete globale ad altissima precisione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - A Mesagne sbarca Aero Alliance con un sito nel distretto aerospaziale: investimento da 32 milioni di euro

Sono iniziati i lavori per la ciclopedonale del Lago di Como, un progetto da 32 milioni di euro che collegherà Lecco ad Abbadia Lariana.

Nel 2025, le Marche vedranno un aumento significativo dei posti disponibili per il Servizio Civile, passando da 200 a 392.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.