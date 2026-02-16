Serie A e Fantacalcio un’alleanza da 18 milioni | il campionato investe nel gioco più popolare d’Italia

La Serie A ha deciso di investire 18 milioni di euro per entrare nel mondo del Fantacalcio, un gioco molto popolare tra gli appassionati di calcio italiani. La scelta mira a rafforzare la presenza del campionato anche nel mondo digitale e a coinvolgere di più i tifosi attraverso questa piattaforma. Da quest'anno, la Lega Serie A collaborerà con alcune delle principali aziende del settore per offrire contenuti esclusivi e aggiornamenti in tempo reale.

La Serie A entra nel Fantacalcio: un investimento da 18 milioni per controllare il campionato parallelo. La Serie A ha compiuto un passo significativo verso la digitalizzazione del calcio, acquisendo il 51% delle quote della piattaforma di Fantacalcio più popolare d’Italia. L’operazione, del valore di poco superiore ai 18 milioni di euro e approvata dall’assemblea di Lega, segna un’integrazione tra il mondo del calcio reale e il suo universo virtuale, un mercato che coinvolge circa 7 milioni di appassionati. Un’operazione strategica che mira a valorizzare i dati dei tifosi e a rafforzare il brand del campionato italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

La lotta per il controllo del Fantacalcio Lega Serie A si fa più accesa.

La Serie A ha deciso di acquistare il 51% di Fantacalcio, investendo 18 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.