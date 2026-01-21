Spintonò una donna per rubare una t-shirt condannata a un anno e otto mesi

Nel 2023, una donna rom è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione con pena sospesa per aver spinto una donna nel tentativo di rubare una t-shirt. La decisione fa parte delle misure giudiziarie adottate in seguito all’incidente avvenuto durante un tentativo di furto. La sentenza evidenzia l’importanza del rispetto delle norme e delle procedure legali in situazioni di questo genere.

È stata condannata a un anno e otto mesi con pena sospesa la rom che nel 2023 nel tentativo di rubare una t-shirt ha spintonato una donna. Imputata per rapina impropria insieme ad un'altra complice, all'epoca minorenne e processata dal tribunale dei minorenni, ad oggi sarebbe irreperibile.

