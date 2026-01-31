Cesenatico capitale della lotta | inaugurata la stagione azzurra all’Accademia Acrobatica

Cesenatico si prepara a vivere un’altra stagione di grandi sfide nella lotta olimpica. Questa mattina, all’Accademia Acrobatica, è stata inaugurata ufficialmente la stagione azzurra. Tante persone presenti, tra atleti, allenatori e appassionati, hanno assistito all’evento che segna l’inizio di un nuovo percorso per la lotta italiana. Le aspettative sono alte: gli atleti sperano di migliorare i risultati degli anni passati e di portare a casa medaglie importanti. La giornata è trascorsa tra discorsi, prove tecniche e tanta voglia di ripartire con

All’Accademia Acrobatica si è svolto il primo grande appuntamento dell’anno per la lotta olimpica italiana: il Memorial Antonio Pasi, seguito dal Training Camp guidato dallo staff della Nazionale Cesenatico ha inaugurato la nuova annata della lotta olimpica italiana nel segno della tradizione e dei grandi numeri. Al villaggio dell’Accademia Acrobatica, lottatrici e lottatori provenienti da tutta la Penisola si sono ritrovati per il Memorial Antonio Pasi, competizione agonistica internazionale, e per il successivo Training Camp, diventato ormai un punto di riferimento stabile per atleti, tecnici e appassionati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesenatico Lotta Ginnastica artistica, l’Accademia Acrobatica brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podio L’Accademia Acrobatica di Cesenatico ha ospitato il “Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas”, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 260 atlete. La tradizione pianistica romantica per la ripresa della stagione dell'Accademia Ricci La stagione concertistica dell’Accademia Ricci torna dopo le festività, offrendo un percorso dedicato alla tradizione pianistica romantica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Accademia Acrobatica - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.