Si apre l’anno dell’Accademia Una serata ricca di eccellenze con lo chef Andrea Aiello

L’Accademia Italiana della Cucina ha dato il via al nuovo anno con una serata speciale a Castel San Pietro-Medicina. Lo chef Andrea Aiello ha presentato alcuni dei suoi piatti più riusciti, attirando un pubblico di appassionati e professionisti del settore. La serata si è svolta al ristorante La Caveja del Gallo, dove si sono mescolate musica, buon cibo e incontri tra persone che condividono la passione per la cucina italiana.

Il nuovo anno della Delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell' Accademia Italiana della Cucina si è aperto la scorsa settimana con una serata all'insegna dell'eccellenza gastronomica presso il ristorante La Caveja del Gallo. Sotto la guida dello chef Andrea Aiello, bolognese di nascita ma con un bagaglio di esperienze internazionali, la cena ha offerto un viaggio sensoriale che ha saputo coniugare le radici del territorio con tecniche contemporanee. L'apertura è stata affidata a un binomio di antipasti che ha subito messo in chiaro l'identità della serata: un originale Rocher di Mortadella accompagnato da una cialda di pane croccante e uno Sformatino di Zucca impreziosito da una vellutata di Parmigiano e crumble.

