Gabriele Frizzo ingegnere 52enne ucciso da un malore mentre si allena in palestra con la moglie

Nella serata di ieri a Selvazzano Dentro, l’ingegnere di 52 anni è deceduto improvvisamente mentre si allenava in palestra insieme alla moglie. L’uomo è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

SELVAZZANO - Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, a Selvazzano Dentro. L'ingegnere Gabriele Frizzo, 52 anni, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in palestra insieme alla moglie. L'uomo si stava allenando quando ha accusato i sintomi di un infarto. Immediato l'intervento del personale della struttura, che si è attivato praticando il massaggio cardiaco e utilizzando le manovre di primo soccorso in attesa dell'arrivo del Suem 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma nonostante i ripetuti tentativi di salvarlo, purtroppo per il 52enne non c'è stato nulla da fare.