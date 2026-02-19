La Ferrari s’è inventata l’alettone ribaltabile Marca | Una cosa mai vista VIDEO

La Ferrari ha introdotto un alettone ribaltabile, una novità mai vista prima. La casa di Maranello ha spiegato che questa innovazione permette di migliorare le prestazioni in curva e in rettilineo, adattando l’assetto della vettura in tempo reale. La tecnologia è stata testata in pista e ha già attirato l’attenzione di altri team. Con questa mossa, Ferrari mira a ottenere un vantaggio competitivo in un campionato che si fa sempre più imprevedibile. La novità ha già fatto discutere tra gli appassionati di Formula 1.

La Formula 1 più che uno sport, sembra le Olimpiadi dell’ingegneria. Con l’azzeramento dei regolamenti tecnici, quest’anno sta succedendo un po’ di tutto. E tra le varie novità si va notare un’invenzione della Ferrari, una roba mai vista: l’alettone ribaltabile. Marca lo descrive come “una soluzione incredibile per l’ala posteriore della SF-26 guidata da Hamilton. Sul rettilineo, l’ala ruota su se stessa e si ribalta completamente. La sua efficacia in pista non è stata ancora pienamente testata, ma è sicuramente qualcosa di mai visto”. You spin me right round! Here’s Ferrari’s innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season’s active aero introduction #F1 #F1Testing pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Ferrari s’è inventata l’alettone ribaltabile. Marca: “Una cosa mai vista” (VIDEO) Superenalotto, jackpot strepitoso! Una cosa mai vista!L’estrazione del Superenalotto di venerdì 12 dicembre si è conclusa senza vincite di massimo livello, né il celebre ‘6’ né la combinazione ‘5+1’. I 5 esperti per il trapianto: "Una cosa mai vista"Domenico, il paziente che ha ricevuto un trapianto di cuore dopo aver subito un danno causato dal ghiaccio secco, ha segnato un record: è il primo caso mai documentato in Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Debutto entusiasmante per il Ferrari Challenge Australasia a Bathurst; Al museo Enzo Ferrari la mostra 'The Greatest Hits-Music legends and their Ferraris'; Ferraris, il nuovo stadio accelera: ok alla proposta di Genoa e Sampdoria; Addio a Piero Torazzo, ex sindaco di Livorno Ferraris e cuore granata. Guardate cosa s’è inventata la Ferrari per il nuovo Mondiale | VIDEOE' un alettone che si ribalta completamente, una cosa mai vista prima in Formula 1. Non si sa ancora che vantaggi porti, ma è una soluzione molto affascinante ... dire.it Ferrari, si chiamerà Luce la prima elettrica. Progetto futuribile, ma anche richiami alla storia del CavallinoC’era una volta la Ferrari di Enzo Ferrari, azienda specializzata in auto da corsa e sportive ad alte e altissime prestazioni. Auto destinate alla pista e alle strade battute da ... motori.ilmessaggero.it Il suo certificato di nascita riporta il 20 febbraio ma Enzo Ferrari era venuto al mondo due giorni prima, il 18 Febbraio 1898, in una giornata di neve a Modena, nella casa-officina che lo ha visto crescere, e che ora ospita il Museo a lui dedicato. facebook