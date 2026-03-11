Mengo Music Fest anche gli Shame sul palco di Arezzo

Al MenGo Music Fest di Arezzo, in programma dal 14 al 18 luglio 2026, è stato annunciato l’arrivo degli Shame, band post-punk proveniente dal Regno Unito. La formazione si esibirà al Parco il Prato nella giornata di venerdì 17 luglio, aggiungendosi agli altri artisti già confermati per questa edizione. La manifestazione si svolge nel centro di Arezzo e attira pubblico e artisti da diverse parti del mondo.

Un altro nome importantissimo – e stavolta anche internazionale – si aggiunge al cast di MenGo Music Fest, in scena ad Arezzo dal 14 al 18 luglio 2026: gli Shame, la band post-punk più esplosiva del Regno Unito, arriveranno a Parco il Prato venerdì 17 luglio.