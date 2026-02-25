Minorenni alla guida scappano dai carabinieri a 150 chilometri all'ora | Non lo dite a papà

Due storie di minorenni alla guida, in fuga dai carabinieri, nella tarda serata di ieri tra Napoli e provincia. Due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Papà non lo sa, non glielo dite”: minorenni su una Bmw inseguiti e fermati dai carabinieriTre minorenni sono stati fermati dai carabinieri di Napoli Stella mentre guidavano una BMW, dopo un inseguimento notturno.

Napoli, minorenni incontrollati: carabinieri arrestano due ragazzini e ne denunciano uno. «Non lo dite a papà»Un inseguimento di 30 minuti a Napoli si è concluso con l’arresto di due minorenni e la denuncia di un altro, dopo che i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda sospetta.