Bus turistico di 12 metri in Costa d' Amalfi | fermato e multato dai vigili

Un bus turistico lungo 12 metri è stato fermato e multato dai vigili a Ravello, sulla Costa d'Amalfi. Con l'arrivo della stagione turistica, la polizia locale ha intensificato i controlli lungo le principali strade della zona per monitorare la circolazione dei mezzi. La verifica ha coinvolto diversi veicoli, con sanzioni applicate in presenza di infrazioni.

Si intensificano a Ravello, con l'avvicinarsi della stagione turistica, i controlli della polizia locale, per prevenire eventuali problemi di viabilità lungo le principali arterie viarie. Un'attività, quella messa in atto dagli agenti del comandante Moreno Salsano, che ha consentito questa.