Sfascia la vetrina di un negozio in centro e ruba due pistole | arrestato

Un uomo di 37 anni di origini marocchine è stato arrestato ieri sera dalla polizia dopo aver danneggiato la vetrina di un negozio nel centro città e aver rubato due pistole. L’individuo è stato fermato durante un tentativo di fuga e ha opposto resistenza, provocando lesioni a un agente e minacciando gli agenti con le armi rubate. Sono stati contestati anche i reati di furto aggravato e danneggiamento.

Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 37enne di origini marocchine per furto aggravato, danneggiamento anche dei beni della Pubblica Amministrazione, minaccia aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un soggetto in strada che, impugnando una pistola, la stava rifornendo con delle cartucce; accortosi della loro presenza, il soggetto ha iniziato ad inveire contro i poliziotti tentando di estrarre anche un'altra pistola. Gli agenti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato, anche grazie all'ausilio di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

