Napoli sfonda la vetrina con un monopattino e ruba due pistole | arrestato 37enne

Nella serata di ieri nel centro di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni. L'uomo ha sfondato la vetrina di un negozio con un monopattino e ha portato via due pistole. L'intervento è avvenuto poco dopo e ha portato all'arresto immediato del soggetto. La polizia ha sequestrato le armi e condotto l'uomo in commissariato.

Serata movimentata nel centro cittadino, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, tra cui furto aggravato, danneggiamento, minaccia aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, in corso Garibaldi, dove gli agenti del Commissariato Decumani, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo in strada che stava caricando una pistola con delle cartucce. Alla vista degli agenti, il 37enne ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, tentando anche di estrarre una seconda pistola. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, sfonda la vetrina con un monopattino e ruba due pistole: arrestato 37enne Articoli correlati Sfascia la vetrina di un negozio in centro e ruba due pistole: arrestatoIeri sera la polizia ha tratto in arresto un 37enne di origini marocchine per furto aggravato, danneggiamento anche dei beni della Pubblica... Leggi anche: Truffatore in trasferta a Torino, ruba 70mila euro a una coppia di anziani: 37enne arrestato a Napoli Tutto quello che riguarda Napoli sfonda la vetrina con un... Napoli, spacca la vetrina con un monopattino e ruba due pistole a salve: arrestatoPrima spacca la vetrina di un negozio usando un monopattino come ariete, poi si allontana con due pistole a salve e alcune cartucce. ilgiornalelocale.it Panico al corso Garibaldi, sfonda la vetrina e ruba 2 pistole: arrestatoNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, ... internapoli.it