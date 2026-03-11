La sfida decisiva Contro la Recanatese conta solo il risultato

Domenica si gioca una partita importante tra Recanatese e Castelfidardo. Per i biancoverdi, che sono ultimi in classifica con 15 punti, questa sfida rappresenta una finale, mentre per la Recanatese la priorità è ottenere il risultato. La squadra di casa si trova a cinque punti dal San Marino, che occupa l’ultima posizione utile per i playout, e cerca di migliorare la propria posizione.

Se per la Recanatese la gara di domenica è fondamentale, per il Castelfidardo è una finale. La classifica non concede alternative ai biancoverdi, ultimi con 15 punti e staccati di 5 lunghezze dal San Marino che occupa l’ultima piazza potenzialmente utile per agguantare i playout. Consapevole della situazione il tecnico fidardense Stefano Cuccù, alla prima esperienza in panchina di un campionato nazionale, dopo tanta gavetta nelle "minors": "È la classica gara dove conta solo il risultato e come arriva ha un’importanza secondaria. Ci aspetta un compito difficile ma servono punti". Anche lei, come Pagliari, è alle prese con un’infermeria indaffaratissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La sfida decisiva. "Contro la Recanatese conta solo il risultato» Articoli correlati Polimeni: “Oggi sfida decisiva contro la capolista, ogni punto conta per il primato”La Domotek Volley di Reggio Calabria, guidata da mister Antonio Polimeni, si appresta a affrontare una delle sfide più importanti della stagione. Perugia: 25 convocati per Cascia. La sfida decisiva controIl pullman del Perugia ha lasciato la sede sociale questa mattina, trasportando 25 giocatori verso il ritiro a Cascia in vista della sfida decisiva... Approfondimenti e contenuti su La sfida decisiva Contro la Recanatese... Argomenti discussi: Pagliari sul match con il Castelfidardo. Recanatese, domenica ci giochiamo una fetta di salvezza; Qui Castelfidardo. Ci ricarichiamo in vista del finale. Calcio, contro la Recanatese il Termoli prova ad allontanare l'incubo playoutCalcio e basket nel menù della domenica. In serie D, davanti al pubblico del Cannarsa, il Termoli prova a mettersi alle spalle la sconfitta di misura rimediata sul campo della corazzata Ancona, ... rainews.it