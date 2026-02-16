Roma | ruba merce da scaffali negozio in Centro storico 42enne arrestato

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Roma dopo aver cercato di rubare merce dagli scaffali di un negozio nel centro storico. La polizia ha fermato il sospettato mentre si aggirava tra gli scaffali con la refurtiva nascosta sotto la giacca. L'episodio è avvenuto vicino a via del Corso, dove i vigilantes hanno notato il suo comportamento sospetto e hanno chiamato le forze dell'ordine.

Un uomo è stato bloccato mentre tentava di sottrarre furtivamente della merce dagli scaffali di un esercizio commerciale situato nei pressi di via del Corso a Roma. L'individuo, un iracheno di 42 anni, aveva a carico diversi precedenti penali e un decreto di espulsione. Colto in flagrante dagli agenti del gruppo Centro della polizia locale di Roma, l'uomo è stato immediatamente arrestato. Intervento della Polizia Locale. Gli agenti, notando il comportamento sospetto del soggetto, che si aggirava in modo inquietante nella zona caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali, hanno deciso di seguirlo fino all'interno del negozio.