Ruba vestiti per 130 euro nel negozio in centro a Milano | arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rubare vestiti per circa 130 euro in un negozio del centro. L’uomo ha selezionato diversi capi, ma ha portato a termine il furto solo con uno di essi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo. L’accaduto sottolinea l’importanza di misure di sicurezza efficaci nei punti vendita centrali della città.

Ruba vestiti in un negozio per un valore di 5 mila euro a Rivarolo Canavese: arrestato in flagranza dai Carabinieri - I militari hanno scoperto che è stato autore anche di un furto precedente nella stessa località, con bottino di 1 500 euro ... quotidianopiemontese.it

Ruba 6.500 euro di vestiti in due negozi d’abbigliamento a Rivarolo, arrestato - I carabinieri lo hanno colto sul fatto mentre stava portando via vestiti per oltre 5mila euro da un negozio di Rivarolo Canavese. torino.repubblica.it

#Ruba vestiti da H&M in via Emilia a #Modena, #ladro inseguito e bloccato in centro da due #carabinieri fuori servizio. Davanti al giudice si scusa e si giustifica: «Non avevo niente da mettermi» x.com

