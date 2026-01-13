Ruba vestiti per 130 euro nel negozio in centro a Milano | arrestato 21enne

Da milanotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 21enne è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rubare vestiti per circa 130 euro in un negozio del centro. L’uomo ha selezionato diversi capi, ma ha portato a termine il furto solo con uno di essi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo. L’accaduto sottolinea l’importanza di misure di sicurezza efficaci nei punti vendita centrali della città.

Ha scelto dagli scaffali del negozio in centro a Milano alcuni prodotti, ma è arrivato in cassa solo con uno di quelli selezionati. Lo ha pagato ed è uscito. Arrestato un ragazzo di 21 anni, cittadino egiziano, per furto aggravato in concorso. Il furto nel negozio in centro Tutto è accaduto nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ruba in un negozio, scappa e prende a calci i poliziotti: arrestato 21enne

Leggi anche: Gli indica una borsa nel negozio in centro a Milano, lui entra e la ruba

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ruba vestiti 130 euroRuba vestiti per 6.500 euro e tenta la fuga in bici: arrestato a Rivarolo - Il trentaquattrenne è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava compiendo un furto in un negozio di abbigliamento. giornalelavoce.it

ruba vestiti 130 euroRuba vestiti in un negozio per un valore di 5 mila euro a Rivarolo Canavese: arrestato in flagranza dai Carabinieri - I militari hanno scoperto che è stato autore anche di un furto precedente nella stessa località, con bottino di 1 500 euro ... quotidianopiemontese.it

ruba vestiti 130 euroRuba 6.500 euro di vestiti in due negozi d’abbigliamento a Rivarolo, arrestato - I carabinieri lo hanno colto sul fatto mentre stava portando via vestiti per oltre 5mila euro da un negozio di Rivarolo Canavese. torino.repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.