Gilardino Pisa in caso di sconfitta contro la Juventus possibile cambio in panchina | c’è già il nome del sostituto Le ultime

Pisa, Gilardino dopo il ko contro il Lecce: “Squadra irriconoscibile, così siamo vulnerabili” - Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, commenta la sconfitta contro il Lecce ai microfoni di DAZN. gianlucadimarzio.com

Pisa, Gilardino: “Non salvo nulla, dispiaciuto e deluso” - Lo scontro diretto del Via del Mare tra Lecce e Pisa è andato ai padroni di casa, 1- trnews.it

Pisa, Gilardino a rischio: spunta l’idea Ancelotti jr per la panchina - facebook.com facebook

Gilardino potrebbe giocarsi molto contro la Juventus: per il Pisa spunta l’idea Davide Ancelotti in caso di eventuale avvicendamento in panchina x.com

