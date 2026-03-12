Settima circoscrizione il Pozzerle-bis è servito Compromesso per salvare le poltrone

Nella settima circoscrizione, Carlo Pozzerle è tornato alla guida dopo aver presentato le dimissioni meno di due settimane fa. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato commenti tra chi segue da vicino le dinamiche locali. La sua nomina, definita da alcuni come un compromesso, ha riacceso il dibattito sulla gestione dell'area.

Il presidente dimissionario è stato rieletto con il sostegno della maggioranza e la mediazione del sindaco Tommasi. Critiche dall'opposizione, compatta attorno a Carbon Carlo Pozzerle è tornato alla guida della settima circoscrizione, a meno di due settimane dalle sue dimissioni. L’esponente del Partito Democratico è stato rieletto ieri, 11 marzo, con 9 voti della maggioranza del consiglio di circoscrizione, superando lo sfidante del centrodestra Alessio Carbon, che ha ottenuto 6 preferenze. La mossa delle dimissioni pare abbia funzionato. Nel lasciare la presidenza, Pozzerle si era lamentato di una mancanza di collaborazione e di risposte concrete da parte di alcuni assessori comunali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

