Dimissioni di Pozzerle in settima circoscrizione dal centrosinistra inviti a ripensarci

Ieri, 26 febbraio, Carlo Pozzerle ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza della settima circoscrizione di Verona. La notizia ha suscitato reazioni da parte di esponenti del centrosinistra, che hanno invitato l’ex presidente a ripensarci. La decisione di Pozzerle ha catturato l’attenzione nel panorama politico locale, che ora attende eventuali sviluppi.

L'addio del presidente scuote Palazzo Barbieri tra le dure critiche delle opposizioni e l'appello a riconsiderare la scelta Il panorama politico veronese ha subito uno scossone improvviso ieri, 26 febbraio, con l'annuncio delle dimissioni di Carlo Pozzerle dalla presidenza della settima circoscrizione. L'ex presidente ha motivato il suo passo indietro lamentando la mancanza di «risposte concrete» da parte di alcuni assessori comunali rispetto alle necessità del territorio, pur rivolgendo un ringraziamento sentito al personale e ai consiglieri per il lavoro svolto. Sulla vicenda si sono subito fiondate le opposizioni, tra...