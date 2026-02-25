Servizio civile universale boom di posizioni richieste ad Ancona E per il 2027 si punta a crescere ancora

Il forte interesse per il Servizio civile universale ad Ancona deriva dall’aumento delle domande presentate, che segnano un record storico. La consigliera Silvia Fattorini ha chiesto chiarimenti all’assessore Marco Battino durante una recente seduta del Consiglio comunale, puntando l’attenzione sulla crescita delle richieste e sui piani per il 2027. Le richieste sono in aumento e si cerca di capire come il Comune intenda gestire questa domanda crescente.

Dopo anni di stop si è passati da 3 a 11 posti finanziati. Per l'anno prossimo si punta addirittura a 14. Il bando appena uscito è riservato agli under 28, con 3 posti per i giovani con basso reddito Dunque le posizioni saranno così suddivise: 2 Protezione civile; 2 Ambiente; 2 Eventi; 3 Politiche giovanili; 2 Turismo. In ciò, tre posti saranno riservati a giovani con basso reddito, rafforzando l’attenzione dell’amministrazione verso le fasce più fragili. Il percorso di rilancio del servizio civile è iniziato nel settembre 2023 con una delibera di Giunta e un lavoro strutturato di progettazione, reso possibile anche grazie alla collaborazione con il Network Scanci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

GPS: riserva del 15% per il servizio civile e universale non si conteggia ad ogni bollettino. Pillole di Question TimeDurante il question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Giallanza ha parlato di come la riserva del 15% per il servizio civile e universale non venga più conteggiata in ogni bollettino.

Formazione e valori, il coach Di Carlo a confronto con i giovani del Servizio Civile UniversalePresso la Camera di Commercio si è svolto un incontro formativo con il coach Gennaro Di Carlo, dedicato a giovani del Servizio Civile Universale.