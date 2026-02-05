Servizio civile universale 2025 via libera a 239 posti nei Vigili del Fuoco | bando in arrivo per giovani dai 18 ai 28 anni

Il governo ha dato il via libera a 239 posti di servizio civile nei Vigili del Fuoco per il 2025. Il bando dovrebbe essere pubblicato a breve, rivolto a giovani tra 18 e 28 anni. I progetti si svolgeranno in diverse regioni italiane, offrendo a molti l’opportunità di entrare in una delle forze di soccorso più importanti del paese.

Approfondimenti su Servizio Civile Universale

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha approvato e finanziato anche per il 2025 due progetti di Servizio Civile Universale.

Presso la Camera di Commercio si è svolto un incontro formativo con il coach Gennaro Di Carlo, dedicato a giovani del Servizio Civile Universale.

Ultime notizie su Servizio Civile Universale

Servizio Civile, è aperto il Bando 2025: ecco a quanto ammonta il compensoRimane un mese per candidarsi al Servizio Civile Universale, l'opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 29 anni che potranno cimentarsi in vari ambiti e ottenere un compenso. Il Bando ... ilgiornale.it

La vita del Parco, un anno nel parco nazionale delle Foreste casentinesi, il bando per il Servizio civile universaleArezzo, 6 ottobre 2025 – Uscito il bando 2025-26 per il Servizio civile universale. La proposta, per giovani tra i 18 e i 28 anni, si realizza in tutto il territorio del Parco nazionale, con sedi ... lanazione.it

GPS: riserva del 15% per il servizio civile e universale non si conteggia ad ogni bollettino. Pillole di Question Time. https://www.orizzontescuola.it/gps-riserva-del-15-per-il-servizio-civile-e-universale-non-si-conteggia-ad-ogni-bollettino-pillole-di-question-time/ facebook

Hai tra i 18 e i 29 anni Fino alle ore 12 del 12 febbraio 2026 c’è ancora tempo per partecipare al bando del Servizio Civile Regionale del #Piemonte! dol.serviziocivileregionepiemonte.it #serviziocivile @crpiemonte x.com