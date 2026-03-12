Serra di marijuana in una palazzina abbandonata alla Noce era alimentata con corrente rubata | un arresto

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno scoperto una serra di marijuana all’interno di una palazzina abbandonata nel quartiere Noce. L’impianto, alimentato con corrente rubata, è stato individuato dopo aver rilevato un odore sospetto nell’aria. L’operazione si è conclusa con l’arresto di una persona coinvolta nel procedimento.

