Serie D - Girone E | il punto Maraia | Il Tau ha fatto il massimo Preoccupa molto l’infortunio di Carli

Il Tau ha subito una sconfitta nel girone E della serie D, e l’allenatore Maraia ha ammesso che la squadra ha dato il massimo. La partita ha lasciato preoccupazioni, soprattutto per l’infortunio di Carli, che si teme abbia problemi al menisco dopo essere uscito già nel primo tempo contro il Grosseto.

Una sconfitta che lascia, purtroppo, strascichi a livello di infortunati: si teme il menisco per Carli, uscito già nel primo tempo contro il Grosseto. E' un Tau che esce a testa alta, però, dal confronto con la capolista. I veri due punti persi sono quelli di Tavarnelle. Primo ko casalingo della stagione e, per la seconda volta, dopo lo 0-0 con il Siena, gli amaranto non sono riusciti a segnare sul terreno amico, pur avendo il miglior attacco relativo alle sfide in casa di tutto il girone. Rimane il secondo posto, a pari merito con il Seravezza che, domenica prossima, attende Meucci e compagni in Versilia.