Serse Cosmi torna ad allenare a poco più di tre anni dall'ultima volta | il tecnico riparte dalla Serie C

Serse Cosmi riprende a allenare dopo più di tre anni, portando la sua esperienza nella Serie C. La sua nomina come nuovo allenatore della Salernitana nasce dalla volontà di rilanciare il club e migliorare la posizione in classifica. Cosmi ha già guidato diverse squadre di livello e si mette subito al lavoro per preparare la squadra alla prossima sfida di campionato. La sua presenza cambierà sicuramente le dinamiche del team.

Serse Cosmi scelto come nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico, che ha fatto la storia col Perugia, torna in panchina a quasi quattro anni dall'ultima volta. Serse Cosmi torna in panchina dopo aver accettato l'incarico alla Salernitana, un cambio che sorprende molti. Dopo 4 anni Cosmi torna in panchina: la Salernitana lo chiama dopo l'esonero di Raffaele. A breve l'annuncio: la decisione del ds granata Faggiano dopo la sconfitta col Monopoli. Ultima esperienza del tecnico in Croazia col Rijeka. L'ex allenatore del Perugia si appresta a prendere il posto di Giuseppe Raffaele, esonerato dopo la sconfitta interna contro il Monopoli: l'ultima panchina risaliva a quattro anni fa, al Rijeka.