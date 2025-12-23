Calcio a 5 Serie C1 | espugna Prato nell’ultima di andata Il Città di Massa fuori dalla zona retrocessione

Nel match di andata di Serie C1 di calcio a 5, il Città di Massa ha conquistato una vittoria importante sul campo del TMECC PRATO, terminata 6-5. Grazie a questo risultato, la squadra si allontana dalla zona retrocessione, migliorando la propria posizione in classifica. La partita è stata combattuta e ricca di emozioni, evidenziando l’equilibrio tra le due formazioni nel corso dell’incontro.

TIMEC PRATO 5 CITTà DI MASSA 6 TIMEC PRATO: Peluso, Di Lorenzo, Imperio, Solazzo, Guasti, Grilli, Fiumanò, Bentivoglio, Serio, Troia, Colella, Riccio. All. Bini Conti. CITTA' DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Russo, Verduci, Jony, Grossi, Bedini, Angulo, Tognini, Puglione, Colesnicov. All. Mochi e Tenerani. Arbitri: Garofalo di Pistoia e Pungelli di Firenze. Marcatori: Angulo 2 (C), Bedini 3 (C), Puglione (C), Troia 2 (T), Bentivoglio (T), Grilli (T), Guasti (T). PRATO – Il Città di Massa si è regalato un Natale sportivamente sereno tirandosi fuori per la prima volta in stagione dalla zona retrocessione.

