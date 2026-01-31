Lo speciale di Un Giorno in Pretura su Giulio Regeni rinviato last minute Ecco perché

I telespettatori che attendevano lo speciale di Un Giorno in Pretura su Giulio Regeni sono rimasti delusi. La puntata, prevista per ieri sera su Rai 3, è stata rinviata all’ultimo minuto senza spiegazioni ufficiali. La trasmissione, dedicata ai dieci anni dalla morte del ricercatore italiano, non è andata in onda come programmato, lasciando molti in attesa di capire cosa sia successo.

Non è più andato in onda ieri sera, nel prime time di Rai 3, lo speciale di Un Giorno in Pretura dedicato a Giulio Regeni, a dieci anni dalla sua uccisione. L’appuntamento, annunciato anche durante il TG3 serale, all’ultimo è stato sostituito con il film The New Toy. Perché? La Rai informa che il rinvio della puntata “ è avvenuto a seguito di una richiesta formale dell’avvocato della famiglia Regeni, motivata dall’esigenza di tutelare la sicurezza di tutte le persone coinvolte e dei testimoni “. Lo speciale del programma di Roberta Petrelluzzi, dal titolo ‘Verità per Giulio Regeni’, ripercorre il caso del giovane ricercatore italiano rapito e ucciso a Il Cairo, sottolineando anche la caparbietà della famiglia nel far incriminare quattro ufficiali dei servizi segreti (il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel e Helmi Usham e il maggiore Magdi Ibrahim Sharif). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

