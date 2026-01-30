Propaganda Live puntata speciale | i genitori di Giulio Regeni a 10 anni dalla tragedia

Questa sera Propaganda Live dedica una puntata speciale ai dieci anni dalla morte di Giulio Regeni. I genitori del ricercatore italiano saranno presenti in studio, pronti a ricordare la tragedia e a chiedere giustizia. La serata promette emozioni forti e ricordi che non si cancellano.

Questa sera Propaganda Live si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi e significativi dell’intera stagione. Il programma di Diego Bianchi ospiterà Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, in una puntata che promette di essere un momento di profonda riflessione civile e memoria collettiva. Un decennale che non si dimentica. A dieci anni esatti dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto, i suoi genitori arrivano negli studi di La7 per tenere viva la memoria del figlio e della battaglia per la verità. L’occasione è particolarmente significativa perché coincide con l’arrivo nelle sale cinematografiche di un documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro e sulle torture subite dal giovane ricercatore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

