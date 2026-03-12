Durante le operazioni di controllo sono stati sequestrati tra porti e aeroporti diversi tipi di merce illecita, tra cui armamenti, materiali esplodenti, sigarette e farmaci non autorizzati. Sono stati trovati anche coralli protetti e gioielli provenienti da contrabbando. Le autorità hanno condotto numerosi interventi per contrastare questi traffici illegali.

Dal corallo ai gioielli di contrabbando, continuando con armamenti e materiale esplodente per arrivare a sigarette e farmaci illegali. E poi olio, abbigliamento, droga e reperti archeologici. È un panorama vasto con una miriade di elementi quello che emerge dai controlli svolti dalle forze dell’ordine e dal personale dell’Agenzia delle dogane e monopoli nei porti e negli aeroporti. L’ultima operazione a Genova, dove il personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli con i finanzieri del Comando provinciale ha posto sotto sequestro un carico di oltre 50 tonnellate di equipaggiamento tattico e di armamento, per un valore stimato di circa 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sequestri record tra porti e aeroporti: dagli armamenti a coralli protetti e farmaci illegali

