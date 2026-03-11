Malpensa coralli protetti in valigia dopo la vacanza alle Mauritius | multati

Durante un controllo ai passeggeri in partenza dall'aeroporto di Malpensa, sono stati trovati coralli protetti in valigia provenienti dalle Mauritius. Le specie, tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES), sono state sequestrate e i viaggiatori sono stati multati. La procedura ha portato alla scoperta di questi oggetti durante l’ispezione delle borse, confermando l’applicazione delle norme contro il commercio di specie minacciate.

Si tratta di specie protette dalla Convenzione internazionale di Washington sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che disciplina il commercio internazionale di animali e piante a rischio.