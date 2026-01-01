Smartphone ai minori di 13 anni la scienza conferma i rischi | aumentano depressione obesità e disturbi del sonno Gli esperti raccomandano di aspettare e ridurre l’esposizione

Le recenti ricerche del 2025 evidenziano come l’uso precoce di smartphone da parte di minori di 13 anni possa aumentare rischi di depressione, obesità e disturbi del sonno. Gli esperti raccomandano di ritardare l’accesso ai dispositivi e di limitare l’esposizione, per tutelare lo sviluppo e il benessere dei giovani.

Le ricerche pubblicate nel secondo semestre del 2025 hanno confermato gli effetti negativi dell'uso precoce degli smartphone sul cervello degli adolescenti. I dati convergono su memoria indebolita, attenzione ridotta, velocità di elaborazione più lenta e sonno compromesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

