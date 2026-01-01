Smartphone ai minori di 13 anni la scienza conferma i rischi | aumentano depressione obesità e disturbi del sonno Gli esperti raccomandano di aspettare e ridurre l’esposizione

Da orizzontescuola.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti ricerche del 2025 evidenziano come l’uso precoce di smartphone da parte di minori di 13 anni possa aumentare rischi di depressione, obesità e disturbi del sonno. Gli esperti raccomandano di ritardare l’accesso ai dispositivi e di limitare l’esposizione, per tutelare lo sviluppo e il benessere dei giovani.

Le ricerche pubblicate nel secondo semestre del 2025 hanno confermato gli effetti negativi dell'uso precoce degli smartphone sul cervello degli adolescenti. I dati convergono su memoria indebolita, attenzione ridotta, velocità di elaborazione più lenta e sonno compromesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Torna l’ora solare il 26 ottobre, gli esperti contro il cambio: ‘Mini jet lag e disturbi del sonno’

Leggi anche: Obesità, uno su quattro minori in Italia con peso in eccesso. Gli esperti: “Superare pregiudizi e discriminazioni per favorire l’efficacia dei trattamenti”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il primo telefono ai ragazzi? Non prima dei 13 anni. Ecco quali sono i danni sulle prestazioni cognitive di solo un'ora di social al giorno; Perché l’uso intensivo di social e videogiochi sotto i 13 anni sono un rischio; Primo smartphone agli adolescenti: posticipare l'acquisto dopo i 13 anni; Minori e l’età di accesso ai social media: il punto di vista della Commissione e del Parlamento Europeo.

Perché l’uso intensivo di social e videogiochi sotto i 13 anni sono un rischio. Dopo l’Australia anche la Francia verso il divieto - Negli ultimi anni il dibattito sull’impatto di smartphone e social media sulla salute degli adolescenti è stato caratterizzato da risultati frammentari e spesso contraddittori. ilfattoquotidiano.it

smartphone minori 13 anniIl primo telefono ai ragazzi? Non prima dei 13 anni. Ecco quali sono i danni sulle prestazioni cognitive di solo un'ora di social al giorno - Gli studi scientifici sono sempre più solidi: i cervello degli adolescenti non è attrezzato per gestire l'esposizione agli algoritmi dei social. msn.com

smartphone minori 13 anniSmartphone ai bambini provoca danni cognitivi. Un consiglio ai genitori? Non prima dei 13 anni il cellulare ai figli - L’Australia ha recentemente aperto la strada, alcuni stanno provando a seguirla, altri hanno preso tempo. tecnicadellascuola.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.