Smartphone ai minori di 13 anni la scienza conferma i rischi | aumentano depressione obesità e disturbi del sonno Gli esperti raccomandano di aspettare e ridurre l’esposizione
Le recenti ricerche del 2025 evidenziano come l’uso precoce di smartphone da parte di minori di 13 anni possa aumentare rischi di depressione, obesità e disturbi del sonno. Gli esperti raccomandano di ritardare l’accesso ai dispositivi e di limitare l’esposizione, per tutelare lo sviluppo e il benessere dei giovani.
Le ricerche pubblicate nel secondo semestre del 2025 hanno confermato gli effetti negativi dell'uso precoce degli smartphone sul cervello degli adolescenti. I dati convergono su memoria indebolita, attenzione ridotta, velocità di elaborazione più lenta e sonno compromesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Torna l’ora solare il 26 ottobre, gli esperti contro il cambio: ‘Mini jet lag e disturbi del sonno’
Leggi anche: Obesità, uno su quattro minori in Italia con peso in eccesso. Gli esperti: “Superare pregiudizi e discriminazioni per favorire l’efficacia dei trattamenti”
Il primo telefono ai ragazzi? Non prima dei 13 anni. Ecco quali sono i danni sulle prestazioni cognitive di solo un'ora di social al giorno; Perché l’uso intensivo di social e videogiochi sotto i 13 anni sono un rischio; Primo smartphone agli adolescenti: posticipare l'acquisto dopo i 13 anni; Minori e l’età di accesso ai social media: il punto di vista della Commissione e del Parlamento Europeo.
Perché l’uso intensivo di social e videogiochi sotto i 13 anni sono un rischio. Dopo l’Australia anche la Francia verso il divieto - Negli ultimi anni il dibattito sull’impatto di smartphone e social media sulla salute degli adolescenti è stato caratterizzato da risultati frammentari e spesso contraddittori. ilfattoquotidiano.it
Il primo telefono ai ragazzi? Non prima dei 13 anni. Ecco quali sono i danni sulle prestazioni cognitive di solo un'ora di social al giorno - Gli studi scientifici sono sempre più solidi: i cervello degli adolescenti non è attrezzato per gestire l'esposizione agli algoritmi dei social. msn.com
Smartphone ai bambini provoca danni cognitivi. Un consiglio ai genitori? Non prima dei 13 anni il cellulare ai figli - L’Australia ha recentemente aperto la strada, alcuni stanno provando a seguirla, altri hanno preso tempo. tecnicadellascuola.it
Serve anche il buon esempio https://www.corrierepl.it/2025/12/30/serve-anche-il-buon-esempio/ Aumentano gli Alert per i danni da smartphone ai minori, ma più che divieti serve buon esempio degli adulti e alternative concrete Nel mese di aprile pubblicavam - facebook.com facebook
"Cambiare i social media invece di vietarli ai minori" - @ilmanifesto, articolo del co-direttore del Centro Nexa @demartin, 16 dicembre 2025 Leggi il contributo: ilmanifesto.it/cambiare-i-soc… #socialmedia #digitale #smartphone x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.