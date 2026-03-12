Senigallia | 58enne accusato di abusi su tre atlete

A Senigallia, un uomo di 58 anni, proprietario di una palestra, è stato accusato di aver abusato di tre giovani atlete, tutte tra i sedici e i diciassette anni. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, con le autorità che stanno indagando sui fatti. La denuncia delle vittime ha portato all'apertura di un procedimento penale nei confronti dell'uomo.

Il caso di Senigallia: quando la fiducia viene tradita nello sport. Un 58enne proprietario di una palestra a Senigallia si trova al centro di un grave scandalo che ha coinvolto tre adolescenti tra i sedici e i diciassette anni. Le accuse, avanzate dalla Procura di Ancona sotto la direzione del procuratore Andrea Magi, descrivono una serie di comportamenti inappropriati avvenuti tra novembre 2024 e febbraio 2025. Si parla di contatti fisici oltre il necessario durante massaggi terapeutici, tentativi di baci respinti e commenti sessualmente allusivi sui social media riguardanti l'abbigliamento delle ragazze. La vicenda non è solo un fatto isolato ma tocca le fondamenta della sicurezza negli spazi sportivi locali.