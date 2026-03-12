Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, lasciando un’impronta significativa nel panorama televisivo italiano. Dopo la notizia, colleghi e artisti hanno iniziato a condividere messaggi di cordoglio sui social network. La sua carriera è stata caratterizzata da una presenza costante e riconoscibile in televisione, e le sue parole rimangono nei ricordi di molti. La sua scomparsa ha suscitato reazioni immediate e numerosi ricordi tra amici e colleghi.

Enrica Bonaccorti se ne è andata a 76 anni, ma ha lasciato il segno nella storia della tv italiana. Così, fin da subito, artisti e conduttori si sono riversati sui social per ricordarla. "Enrica mia, sarai sempre con me", scrive in un post Mara Venier, mentre il Nuovo Imaie (il Nubo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) la ricorda come "Volto, voce, ironia, intelligenza e naturalezza. Per tanti anni sei entrata nelle nostre case così. Colta, mai banale. Ci mancherai". "Enrica si è distinta per passione, educazione, regalità d’animo ed eleganza. Ingredienti che è riuscita a trasformare in grammatica televisiva". Lo dichiara il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sempre con me", "Colta e mai banale". Il saluto dei colleghi

