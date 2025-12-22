Ospedale di Livorno Laura in pensione dopo 30 anni di servizio al centro trasfusionale Il saluto dei colleghi
Martedì 23 dicembre sarà l'ultimo giorno di lavoro di Laura Pedri, da oltre trent'anni in servizio al laboratorio del Centro trasfusionale dell'ospedale di Livorno. Luogo in cui ha preso servizio il 30 dicembre del 1993. Un traguardo significativo per lei, che segna la conclusione di oltre 30. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Centro trasfusioni, in pensione Laura Pedri.
Va in pensione Laura Pedri, "colonna" del centro trasfusionale di Livorno - Nel corso della sua lunga carriera, Laura Pedri ha rappresentato un punto di riferimento costante per colleghi e operatori sanitari, contribuendo in modo determinante al funzionamento quotidiano del ... msn.com
