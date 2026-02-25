Botte ai tossici e il martello sempre con sé | i colleghi sapevano ma nessuno ha mai denunciato il poliziotto-giustiziere Cinturrino

Cinturrino, poliziotto noto per usare violenza e portare sempre un martello, ha aggredito tossicodipendenti, anche davanti ai colleghi. La causa è il suo desiderio di punire chi considerava colpevole, anche senza ordini ufficiali. I colleghi sospettavano del suo comportamento, ma non hanno mai denunciato. La sua presenza ha generato tensioni tra gli agenti e alimentato dubbi sulla disciplina interna. La vicenda si fa sempre più complicata.

Milano, 25 febbraio 2026 – “Si parlava spesso i n commissariato del fatto che fosse una persona poco raccomandabile. Io ho sempre cercato di limitare al minimo i rapporti con lui, non ho fatto tanti servizi con Carmelo”. A leggere le dichiarazioni di due dei quattro colleghi indagati dell’assistente capo Carmelo "Luca” Cinturrino, l’ agente G.R. e il vice ispettore L.R., in tanti sapevano negli uffici di via Quintiliano dei metodi da sceriffo nel boschetto di Rogoredo e delle botte che rifilava agli eroinomani per costringerli a consegnare soldi e droga durante i controlli. Tuttavia, chi non era d’accordo con quel modus operandi non avrebbe mai segnalato irregolarità ai dirigenti, limitandosi a starci alla larga il più possibile o a confidare al collega di reparto quello di sbagliato che era accaduto sotto i suoi occhi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

