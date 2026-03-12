A San Donato Milanese, 40 lavoratori di Selecta Italia sono a rischio licenziamento. La questione è stata affrontata oggi in Commissione attività produttive, dove sono state ascoltate alcune testimonianze riguardo alla situazione dell’azienda. La discussione riguarda il possibile impatto sui dipendenti e le prossime decisioni da parte delle autorità competenti. La vicenda resta sotto osservazione in attesa di sviluppi ufficiali.

Milano, 12 marzo 2026 – Un’altra azienda in crisi? In Commissione attività produttive presieduta da Marcello Ventura (FdI) si sono svolte le audizioni sulla situazione occupazionale di Selecta Italia, tra i maggiori gruppi della distribuzione automatica in Europa con sede anche in Lombardia, dove sarebbe in atto una riorganizzazione aziendale che mette a rischio 58 dipendenti a livello nazionale, di cui 40 impiegati nella sede di San Donato Milanese (MI). A richiedere le audizioni in Commissione, i consiglieri Simone Negri (PD) e Paola Pizzighini (M5s). "Siamo davanti a una situazione di emergenza sul piano occupazionale - ha spiegato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Selecta Italia a San Donato Milanese, a rischio 40 lavoratori: audizioni in Commissione

Articoli correlati

Rischio idrogeologico, sopralluoghi e audizioni: la Commissione parlamentare arriva a ChietiChieti - Missione istituzionale tra Chieti e Bucchianico, focus su frane e dissesto: incontri con sindaci, prefetto e vertici regionali per fare il...

Sparatoria a San Donato Milanese: morto un 20enneUn giovane di 20 anni è morto, poco prima delle 18, a San Donato Milanese, comune alle porte del capoluogo lombardo, nel corso di una sparatoria,...